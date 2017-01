Une journée de hauts et de bas en volleyball

L’équipe de volleyball juvénile de l’école secondaire du Plateau, les Rafales, a remporté six sets sur huit lors de ce troisième tournoi de la saison, le premier effectué selon le classement de la ligue cependant. « Ç’a été une belle journée pour nous. On est classé junior A, donc la meilleure division. Les équipes dans notre groupe étaient de notre niveau comparativement à celles que l’on a rencontrées depuis le début de l’année. C’était agréable, on a pu avoir de beaux échanges », rapporte l’entraineuse des Rafales, Chloé Saint-Gelais. L’équipe de La Malbaie a affronté les clubs de Cardinal-Roy, Saint-Georges, du collège Sainte-Anne et de Baie-Saint-Paul. Les choses ont moins bien tourné pour cette dernière. Le Météore n’a remporté aucun match. « Ça a été une dure journée, mais on ne se décourage pas. Pour le prochain tournoi, on va être reclassé dans la division 2 B », confie Émilie Labbé, entraineuse du Météore.