La journée des femmes avec Koriass

Après plusieurs interventions remarquées, dont la publication du texte Natural Born Féministe sur le blogue d’Urbania et un passage à Tout le monde en parle, le rappeur Koriass est désormais connu pour son engagement féministe. Il sera dans Charlevoix le 4 mars prochain pour une conférence sur le consentement sexuel et la culture du viol, dans le cadre des activités de la Journée internationale des femmes orchestrées par les centres des femmes de la région.

« Durant l’année 2016, de nombreuses femmes ont dénoncé les agressions à caractère sexuel qu’elles ont subies. Pensons à cette vague d’agression sur le campus de l’Université Laval en octobre dernier. Cela a eu pour conséquence de faire ressortir la notion de consentement sexuel dans les médias et le célèbre slogan présent dans les manifestations qui s’en sont suivies « sans oui, c’est non! » est né. Mais qu’est donc cette notion exactement? »

C’est ainsi que la conférence de Koriass est présentée par les équipes des centres des femmes de Baie-Saint-Paul et La Malbaie, conférence qui sera le point culminant de la journée d’activités du 4 mars au Centre Récréatif Aimélacois situé au 121 Rue Principale à Saint-Aimé-des-Lacs.

L’accueil aura lieu vers 14h, suivi du mot d’ouverture et des activités autour du thème du consentement sexuel. L’après-midi, de même que le souper qui débutera à 17h30, sont réservés aux femmes (15$, incluant la conférence), mais la conférence de Koriass dès 19h, est ouverte à tous, au coût de 10$.

Veuillez réserver votre billet en communiquant avec le Centre Femmes aux Plurielles (418-665-7459) ou le Centre des Femmes de Charlevoix (418-435-5752).