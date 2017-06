La Journée de la Fondation amasse 80 000 $

Les maîtres d’œuvre de la Journée de la Fondation, dont la première édition s’est terminée à l’Hôtel Le Germain Charlevoix le jeudi 22 juin, sont plus que satisfaits du déroulement des activités et du montant amassé. « On est très satisfait de la longue et belle journée qui vient de se terminer. On a eu une soirée mémorable, un repas excellent et on a réussi à amasser 80 000 $, que demander de mieux », énonce le Dr Jean-Denis Paquet, président de la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul.

Les deux présidents d’honneur, Jean-Yves et Hugo Germain du Groupe Germain Hôtels sont aussi enchantés de cette fameuse journée. « On est vraiment content du résultat. On voulait donner du confort additionnel à l’hôpital qui s’en vient, du velours comme on disait durant la soirée, avec la collecte de fonds. Avec une journée comme celle-là, ça va donner un bon coup de main », confie Hugo Germain.

Dévoilement du chèque

Les présidents d’honneur ont réussi à amasser près de 7 500 $ durant la dernière minute, grâce à leur offre de doubler les mises faites par les gens du public.