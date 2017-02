Josée Lizotte : reine de la 60e édition!

Crédit photo : Claude Boulet

Josée Lizotte a été couronnée reine de la 60e édition du carnaval de Saint-Siméon, dans le cadre de la grande soirée tenue samedi dernier au Centre des loisirs, devant quelques 200 personnes.

Mme Lizotte a été la première a voir ces cinq capsules tirées au hasard et elle représentera son village afin de mériter la chance d’être couronnée la «Reine de Charlevoix», le 11 mars prochain, à Saint-Siméon. Elle se mesurera aux reines Maude Simard, de Saint-Hilarion, Francine Girard, de Saint-Aimé-des- Lacs, et Daphnée Tremblay, de des Éboulements.

Pour Alexandre Martel, coordonnateur des loisirs, les activités tenues sur une période de six semaines ont respecté la tendance des dix dernières années : « On verra à apporter certaines modifications pour l’an prochain. Mais l’idée pour ce 60e était de suivre la tendance. Nous aurons notre souper traditionnel canadien la semaine prochaine, qui devrait attirer autour de 175 personnes, et un tournoi de hockey ».

M. Martel tient à souligner la généreuse contribution des bénévoles, sans qui un tel événement ne pourrait se tenir. L’organisation du carnaval nécessite l’investissement d’un budget de 5000 $, offert par la municipalité. Pour le maire Sylvain Tremblay, de telles activités de proximité sont nécessaires afin de favoriser les échanges, pour maintenir et développer un esprit de solidarité.

