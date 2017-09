Josée Asselin se présente comme conseillère municipale à Clermont

Josée Asselin, qui a cumulé plusieurs implications dont la présidence du conseil d’établissement de l’Écho des trois montagnes, tente sa chance en politique municipale. Elle se présente comme conseillère municipale dans le district numéro 2 pour la ville de Clermont.

Éric Maltais est présentement conseiller pour ce district. Il a choisi de se retirer du monde municipal après trois mandats et a donné son appui à la candidate. Technicienne en évaluation foncière depuis 21 ans à la MRC de Charlevoix-Est, Josée Asselin a toujours été intéressée à ce qui se passait dans sa ville natale. « J’y pense depuis longtemps, a commenté la candidate, qui est âgée de 43 ans. Nous habitons dans une belle ville et j’ai envie d’y contribuer et d’y apporter mon grain de sel. J’ai déjà beaucoup d’expérience de par mon travail, surtout en urbanisme. Je souhaite travailler en continuité avec ce qui a déjà été fait. Je me présente aussi parce que je suis une maman et je souhaite que la municipalité conserve ses acquis, dont un taux de taxation intéressant pour que les jeunes familles souhaitent s’établir ici. »

Ses diverses implications lui ont permis d’avoir le goût de s’engager à un autre niveau. « C’est valorisant de s’impliquer même si je n’étais pas rémunérée. J’ai participé au conseil de la première politique familiale de la MRC de Charlevoix-Est adopté en 2011, a-t-elle ajouté. Je me suis aussi impliquée dans le comité famille pour la révision de la politique familiale de la ville de Clermont, adopté en 2016. Je suis membre du comité d’établissement de l’école depuis 2013 en plus de faire partie du conseil d’administration du club de patinage artistique de Clermont depuis deux ans. »