Joël Delisle reprend le volant

Le 10 juin prochain à Montmagny, Joël Delisle, un pilote de course bien connu dans la région, effectuera un retour, après quatre années d’absence due à une blessure à un genou. Il sera derrière le volant d’un camion en Série Pro-Cam SuperTruck. Le véhicule portera les couleurs de l’équipe Blanchet et son numéro sera le 17. Ce type de camion possède un torque de 391 HP, ce qui en fait un véhicule très rapide selon M. Delisle. « À Montmagny, nous pouvons atteindre une vitesse de pointe de 145 km/h, ce qui permet de faire un tour de piste en 18 secondes », explique le pilote.

Joël Delisle est le père des deux jeunes filles de Clermont Anna-Marielle et Kelly-Ange Delisle qui ont disputé leur première course automobile le 20 mai dernier dans la catégorie Série Mini Sportsman Québec Méchoui International. Joël coursera le même jour et sur la même piste que ses filles, mais dans une catégorie différente. « C’est un rêve qui se réalise et ce sera vraiment empreint d’émotions », affirme M. Delisle.