Le Joe Smoked Meat se réveille trop tard… et perd la finale

L’équipe de Baie-Saint-Paul ne s’est pas réveillée assez rapidement face à l’Olympique dimanche dernier. Elle a dû s’incliner 5 à 2 en finale des séries à Lévis.

Par Gilles Fiset

« On a dominé toute la deuxième mi-temps. On jouait comme on aurait du jouer toute la partie. Malheureusement, contre une équipe du calibre de celle de Cap-Rouge / Saint-Augustin, ça ne pardonne pas », confie l’entraineur du Joe Smoked Meat, Dave Côté. L’Olympique avait en effet terminé un seul point derrière la formation charlevoisienne en saison régulière.

La première mi-temps a été plutôt difficile pour le Joe. « L’autre équipe a vraiment été explosive dès le début du match. L’Olympique a compté pas moins de 3 buts en 10 minutes de jeu seulement et après 35 minutes, ils avaient accumulé 5 points. On peut compter sur les doigts d’une main le nombre de parties durant lesquelles nos adversaires ont réussi à compter trois buts, alors trois en dix minutes, c’était du jamais vu pour nous », révèle l’entraineur du Joe.

L’équipe de Baie-Saint-Paul a quand même réussi à déjouer le gardien à la fin de la première mi-temps et au tout début de la deuxième.

Une belle saison

Malgré cette défaite en finale, les joueurs du Joe Smoked Meat sont plus que satisfaits de leur saison. « Une belle saison durant laquelle on a dépassé nos objectifs et on a atteint ce qu’on voulait : passer en division deux », affirme Dave Côté, qui tient à remercier les commanditaires de l’équipe pour le soutien que lui et ses joueurs ont reçu.

Déjà en recrutement

Selon Dave Côté, plusieurs joueurs de son équipe rejoindront la nouvelle équipe de niveau sénior A qui représentera Baie-Saint-Paul l’an prochain, le Tony et Charlo, car « le calibre de la division deux sera très élevé ». Les responsables du Joe Smoked Meat se sont déjà mis en mode recrutement. « Alex Bélanger, le frère d’Olivier qui jouait avec nous cette année, devrait nous rejoindre. Il jouait déjà en division deux avec l’équipe de Charlesbourg cet été », révèle Dave Côté.