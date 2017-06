Le Joe Smoked Meat domine sa division

Avec la victoire de dimanche dernier 3 à 1 face à l’Olympique de Cap-Rouge—Saint-Augustin, l’équipe masculine de soccer sénior de Baie-Saint-Paul consolide sa position en tête du classement de la division 3 du niveau AA. Le Joe Smoked Meat (JSM) cumule six victoires pour aucune défaite avec un total de 18 points, deux points devant l’Olympique.

« C’est une victoire très importante. C’était une équipe en haut du classement et on les a bien dominés », confie Simon Fortin, entraineur adjoint pour l’équipe de Charlevoix. « On leur a vraiment mis de la pression au début. On a compté deux buts dans les dix premières minutes. C’était important pour ne pas leur donner confiance », ajoute M. Fortin en vantant le travail de ses joueurs défensifs. « Ils (l’Olympique, NDLR) ont essayé beaucoup de choses, mais ils ont été arrêtés à notre ligne de défense qui a joué un très bon match ».

Dave Côté, l’entraineur principal du JSM, a dû remplacer le gardien de but Samuel Hétu devant le filet. Samuel avait récolté un carton rouge pour avoir contesté une décision de l’arbitre lors du match précédant. Le gardien officiel du JSM n’a pas à craindre pour son poste, selon M. Côté. « Je n’ai plus vraiment de plaisir à rester devant le filet », confie-t-il.

Le JSM rencontrera le Kodiak dimanche à Charlesbourg, une équipe qui ne semble pas inquiéter les entraineurs du JSM, contrairement à celle de Thetford Mines, qu’ils visiteront dans trois semaines. « C’est une équipe qui a juste une défaite et c’est l’autre équipe dans le top 3 de la ligue. On va se préparer en conséquence sans tenir pour acquis les deux prochains matchs », affirme Dave Côté.