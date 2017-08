Le Joe passe en finale

Grâce à sa victoire 4 à 2 contre les Rapides de Chaudière-Ouest ce soir à Baie-Saint-Paul, Le Joe Smoked Meat passe en finale.

Le pointage ne reflète pas complètement le match, car les Rapides n’ont pas été une équipe de tout repos, ce soir du moins. « Ça n’a pas été facile. L’équipe de Chaudière-Ouest était là pour gagner, même si pendant l’année, ils avaient eu des performances bizarres. Ce soir, ils étaient là avec un alignement de joueurs de puissance. Mais on a réussi à s’en sortir et à gagner », confie l’entraineur Dave Côté.

Le Joe Smoked Meat a ouvert rapidement le pointage avec un but de Mathieu Nart une quinzaine de minutes seulement après le début de la confrontation. À la fin de la première mi-temps, le Joe avait deux points d’avance, le pointage était alors de 3 à 1.

Le début de la seconde mi-temps a été plutôt angoissant pour les entraineurs de l’équipe charlevoisienne. « Le bout que j’ai moins aimé ce sont les quinze premières minutes de la deuxième mi-temps, révèle M. Côté. Les gars ont comme voulu se regrouper vers l’arrière et jouer défensif. Quelquefois, on fait ça quand il reste dix minutes, mais il restait 45 minutes. Les Rapides en ont profité pour compter ». Le pointage était alors de 3 à 2 pour la formation de Charlevoix. Un but de Mathieu Nart, son deuxième de la soirée, vient cependant sécuriser le Joe qui finalement l’emporte 4 à 2. Les deux autres compteurs de la partie sont Éric Bélanger et Hugo Dufour-Leblanc.

La finale se déroulera donc lundi prochain à 16 h au stade Honco à Lévis. « C’est une journée spéciale pour la ligue Québec-Métro. Toutes les finales du sénior ont lieu la même journée à ce stade », énonce Dave Côté. Le Joe affrontera alors l’équipe de Québec-Centre ou celle de Cap-Rouge/Saint-Augustin, toutes les deux de puissantes formations selon l’entraineur du Joe Smoked Meat.