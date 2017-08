Le Joe a rencontré son égal

L’équipe sénior de Baie-Saint-Paul a annulé 2 à 2 dimanche dernier face à l’Impact Jr de Québec-centre, une équipe très puissante qui a donné beaucoup de mal à nos joueurs.

Par Gilles Fiset

« Vraiment, c’était un gros match, confie l’entraineur en chef du Joe Smoked Meat, Dave Côté. L’Impact est une excellente équipe avec des joueurs super habiles. Ils nous ont donné du fil à retordre ».

Le Joe a ouvert la partie avec un premier but à la 33e minute compté par Éric Bélanger, son 4e de la saison. Puis, l’Impact à réussi à combler l’écart à la toute fin de la première mi-temps. À la seconde reprise de jeu, l’équipe de Québec-centre a marqué une deuxième fois. Le Joe Smoked Meat a forcé l’allure pour obtenir la victoire tant désirée et Mathieu Nart a déjoué le gardien sur un coup franc à vingt minutes de la fin. Malheureusement, le match s’est terminé par une nulle et le Joe aurait eu besoin d’une victoire pour s’assurer de remporter la première position de la saison régulière et ainsi monter automatiquement en deuxième division. « Heureusement pour nous, l’Olympique de Cap-Rouge/Saint-Augustin, qui partageait la première place avec nous, a perdu dimanche. Donc désormais, on est seul en tête avec un point d’avance », révèle M. Côté.

Fin de la saison régulière

Il ne reste qu’un match à la saison régulière du Joe et il se déroulera dimanche prochain le 20 août à 18 h sur le terrain derrière le centre éducatif Saint-Aubin. L’équipe de Baie-Saint-Paul y rencontrera L’Évolution de Lévis-Est. « Sur papier, on devrait remporter ce match, car c’est une équipe qui n’a que deux victoires jusqu’à maintenant, mais ça se joue sur le terrain et L’Évolution a réussi à annuler 0 à 0 dimanche dernier face à Victoriaville, une équipe de tête de la division, donc rien n’est assuré pour dimanche, surtout que trois bons joueurs seront absents : Hugo Leblanc-Dufour sera toujours suspendu, Michaël Côté est blessé et Simon Rémillard sera en France lors du match », explique Dave Côté.