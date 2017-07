Jeux de la Francophonie : Une participante de La Malbaie représentera le Québec

Crédit photo : Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre

Gabrielle Lajoie-Bergeron de La Malbaie prendra part aux VIIIes Jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Elle fait partie des 12 artistes qui représenteront le Québec lors des différents concours culturels où elle pourra rencontrer d’autres jeunes provenant des quatre coins de l’espace francophone.

La Malbéenne montrera son savoir-faire et son talent en peinture. Six autres disciplines culturelles feront partie des Jeux : le conte, la danse de création, la littérature-nouvelle, la photographie, la sculpture-installation et la création numérique. Aussi 77 athlètes composent l’Équipe Québec. Il s’agit de la plus importante délégation québécoise à participer à des Jeux de la Francophonie à l’étranger.

Pour la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre « le Québec se distingue sur la scène internationale entre autres par le rayonnement de sa culture et de ses artistes, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La participation du Québec aux Jeux de la Francophonie est l’expression de son excellence culturelle. Je souhaite la meilleure des chances à ces jeunes artistes. Cette occasion d’échanges avec des jeunes venant des quatre coins de la Francophonie sera sans aucun doute une expérience enrichissante. »