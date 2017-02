Jeunes écolos à la poly du Plateau

L’école secondaire du Plateau est au nombre des récipiendaires d’une support financier de la part de la Fondation Monique-Fitz-Back, qui soutient des projets liés à l’adaptation et à la lutte contre les changements climatiques.

Le projet «Au Plateau, on recycle ! » du comité environnemental de l’École secondaire du Plateau vise à revitaliser le recyclage dans l’école en « réorganisant et installant des systèmes de tri ». La production d’une capsule vidéo visant à sensibiliser les élèves est aussi prévue. Cette vidéo sera de plus diffusée dans les écoles primaires de la région. Le projet a également comme objectif la diminution des déchets produits dans l’école. Le projet recevra un soutien de 1000$.

Un grand projet de mobilisation est en cours et se traduira notamment par l’organisation de trois Sommets jeunesse sur les changements climatiques et la création d’un Conseil national des jeunes ministres de l’environnement, ciblant les jeunes de niveau secondaire.

Au total, ce sont 2 351 jeunes qui s’engageront dans l’un ou l’autre des 38 projets disséminés dans 36 écoles soutenus par la Fondation Monique-Fitz-Back au Québec qui distribuera un total de 28 905$ de bourses. Le lancement de ce grand mouvement de mobilisation jeunesse sur les changements climatiques est financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat. Il s’agit de la 4e année du programme.