Jeunes de l’Est, à vos plumes!

10 500 $ seront offerts par la MRC de Charlevoix-Est pour soutenir des activités de création littéraire auprès des enfants et des adolescents par le biais de l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.

Groupe Action-jeunesse de Charlevoix pilotera le projet en collaboration avec la Maison des jeunes Espar-Ados de Notre-Dame-des-Monts, la Société littéraire de Charlevoix et l’ensemble des bibliothèques municipales. Des ateliers de création littéraire seront offerts et les jeunes pourront découvrir le processus de production d’un livre. Des présentations théâtrales des œuvres produites sont également prévues dans la cadre de ce projet dont les détails seront révélés en temps et lieu.