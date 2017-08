Jeanne Fillion en Argentine: pas de médaille, mais une belle expérience

La Karatéka de Clermont n’a malheureusement pu faire qu’un seul combat à Buenos Aires pour le championnat panaméricain qui se déroulait du 21 au 27 août.

La jeune athlète est cependant très satisfaite de sa performance et de l’expérience qu’elle a acquise à ce championnat de haut niveau. « Le calibre était très fort et j’ai combattu contre une Américaine contre qui j’ai perdu 2 à 0. Mais, je suis très fière de ma performance parce qu’elle ne m’a pas battu les doigts dans le nez. Au début du combat, je considère même que j’ai fait un point, mais les arbitres ne me l’ont pas accordé », relate Jeanne qui compte bien y retourner l’an prochain.