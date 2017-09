Jean-Sébastien Gagné remporte la palme au tournoi de tennis de L’Envol

La 22e édition du tournoi régional Desjardins Résolu Budweiser au club l’Envol de Clermont a pris fin le samedi 16 septembre avec la grande finale de la catégorie A masculine en simple qui opposait Thomas Grégoire à Jean-Sébastien Gagné. C’est ce dernier qui a remporté la partie en trois manches.

Pour ce qui est de la finale du simple masculin, niveau B, Dérek Godbout, 15 ans, a eu le dessus sur François Cauchon.

En double, Yann-Cédrik Gaudreault et Vincent Tremblay ont gagné par forfait face à Jean-Sébastien Gagné et Simon Gaudreault dans le A. Pour ce qui est du B, Dérek Godbout et Éric Gagnon ont battu Luc Cauchon et Martin Dufour.

Du côté des femmes, en simple féminin A, Vanessa Tremblay a disposé de Marie-Josée Turcotte, tandis qu’en simple B, Johannie Primeau a eu le dessus sur Caroline Maltais. En double, Marie-Josée Turcotte et Vanessa Tremblay ont remporté contre Marie-Claude Truchon et Sylvie Foster.

Pour ce qui est des équipes mixtes, Luc Cauchon et Sylvie Foster ont dû s’incliner devant Marie-Josée Turcotte et Frédéric Tremblay dans le A, tandis que Johannie et François Primeau ont gagné contre Dérek Godbout et Marie-Lisa Morin.

Chez les 50 ans et plus, Luc Cauchon et François Bergeron ont vaincu Édouard Gagnon et Martin Dufour.

Des dates différentes l’an prochain

Le tournoi qui s’est déroulé du 30 août au 17 septembre cette année reviendra un peu plus tard en été l’an prochain. « Il y a eu beaucoup d’activités un peu partout dans la région pendant la fin de semaine de la fête du Travail et ça a été un peu difficile d’organiser l’horaire de nos joueurs cette année, explique Édouard Gagnon, un des maîtres d’œuvre de l’événement. L’an prochain, le tournoi commencera après la fête du Travail, comme c’était le cas durant les dix premières années ».