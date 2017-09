Jean-Marc Tremblay se présente à nouveau comme conseiller à Clermont

Le conseiller municipal Jean-Marc Tremblay du district numéro 3 souhaite obtenir un troisième mandat. M. Tremblay a toujours le goût de s’impliquer pour les citoyens de la municipalité de Clermont.

M. Tremblay a été enseignant en éducation physique pendant 35 ans. Les loisirs sont une priorité pour lui. «J’ai aussi arbitré pendant 35 ans, a-t-il souligné. Depuis que je suis retraité, je continue de m’impliquer dans les loisirs et auprès des jeunes. Je suis membre du comité de discipline du hockey mineur. Je fais aussi du bénévolat pour le Challenge de curling et pour le tournoi de tennis l’envol de Clermont. Nous sommes chanceux d’avoir accès à des aussi beaux terrains pour pratiquer les différents sports. La balle-molle a aussi bien fonctionné cet été et nous sommes les seuls à offrir un terrain dans Charlevoix-Est. »

Âgé de 70 ans, M. Tremblay considère que le climat de travail est sain au conseil municipal et qu’il faut travailler en continuité avec ce qui a déjà été fait. « Je m’entends bien avec les membres du conseil municipal et avec le maire Jean-Pierre Gagnon, a poursuivi Jean-Marc Tremblay en entrevue. Plusieurs projets ont été réalisés dont des investissements au terrain de pétanque du terrain de jeux. Le développement domiciliaire est aussi en progression, il reste une phase à terminer sur la rue Beauregard. Pour la réfection de l’aréna, nous devons attendre que les nouveaux programmes soient annoncés. »

Jean-Marc Tremblay rencontrera ses citoyens dans les prochaines semaines. Rappelons que Nadine Tremblay est aussi candidate pour ce district.