Jean Lapointe immortalisé (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

L’équipe du Havre musical de l’Islet a rendu hommage à un 3e grand musicien, dimanche soir. Après Daniel Lavoie et Michel Rivard, c’était au tour de Jean Lapointe de se laisser parler et chanter d’amour! La première partie lui a été offerte comme un cadeau alors que des artistes et amis lui ont livré des chansons et surprises. La seconde partie appartenait au jubilaire qui a puisé dans son immense répertoire quelques-uns de ses titres préférés. Comme pour MM. Lavoie et Rivard, une œuvre commémorative signée Martin Brisson a été dévoilée en son honneur, trace tangible à la fois de son passage sur la pointe de l’Islet et de son legs à la culture québécoise. Claude Boulet nous offre ces images.