Jean Fortin sollicitera un autre mandat

C’est ce qu’a annoncé l’actuel maire de Baie-Saint-Paul après la séance ordinaire du conseil municipal du 9 janvier. M. Fortin espère bien que ses citoyens lui permettront en novembre prochain de mener à terme certains projets auxquels il est particulièrement attaché. « J’ai le goût de continuer, car il y a encore des défis intéressants à relever et des projets qui sont en marche et dont j’aimerais voir l’aboutissement », confie le maire en faisant référence à l’achat par la ville de l’ancienne résidence des Petites Franciscaines. « On est à monter cela et je pense et j’aimerais être là et en assurer la pérennité », dit-il en ajoutant que l’aménagement de la ville et la mise en valeur de ses attraits sont aussi des sujets qui lui tiennent à cœur et qui le poussent à se représenter.

Jean Fortin est maire de la municipalité de Baie-Saint-Paul depuis 1999.