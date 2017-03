Le jardinier Frank Cabot sur grand écran

Les films d’aujourd’hui annoncent la sortie du film Le jardinier / The Gardener (en version originale sous-titrée en français), premier long métrage de Sébastien Chabot, mettant à l’avant-plan Frank Cabot sur sa majestueuse propriété de La Malbaie.

Ce film prendra l’affiche le 17 mars prochain dans quatre salles : le Beaubien et le Cinéma du Parc à Montréal, le Cartier à Québec et le Tapis rouge à Trois-Rivières. L’œuvre a déjà été présentée en première au Festival de cinéma de la ville de Québec et il y a gagné le Prix du meilleur film canadien décerné par le public.

Frank Cabot, jardinier, horticulteur et philanthrope influent raconte sa quête personnelle de la perfection par la création des Jardins de Quatre-Vents.

Étendus sur plus de huit hectares, ces jardins de style anglais ouvrent leur porte pour la première fois à une équipe de tournage pour ce rendez-vous hors du commun.

Se sachant atteint d’une maladie pulmonaire dégénérative et avec peu de temps à vivre, Frank Chabot se confie. À travers des entretiens avec Frank Cabot, sa famille, des auteurs et experts du jardinage à l’anglaise, le film revient sur l’histoire personnelle de Frank Cabot et sur sa philosophie artistique qui a conduit à la création d’un des plus grands et des plus beaux jardins privés du monde. Nichés au sommet de mont Murray, « Les Quatre-Vents » ont été crées sur trois générations. Ils sont un lieu enchanté de beauté et de surprises, un chef-d’œuvre horticole du 21e siècle.

Le film sera montré en avant-première et en présence du réalisateur le lundi 13 mars à 18h30 dans le cadre de Cinémagique au Cinéma du Parc. Produit par Sébastien Chabot, Julie Dalbec et Michael Slack pour les Films Reflektor, The Gardener a été écrit et réalisé par Sébastien Chabot avec la participation de Raynald Bergeron, Francis H. Cabot, Anne P. Cabot, Colin Cabot, la très honorable Adrienne Clarkson, Jean Des Gagniers, le père Louis Genest CSV, Penelope Hobhouse et Tim Richardson. Le montage est d’Aurélie Govaere et la musique originale est une composition de Luc Saint-Pierre.

Le réalisateur

Sur Internet, on mentionne que la série de télé-réalité Ma maison Rona lui a offert la chance en 2003 de se rapprocher de son sujet de prédilection : l’être humain. À travers les aspirations et les angoisses des participants, il est arrivé à faire surgir une histoire parfois drôle et parfois touchante. L’aventure a passionné pendant quatre ans plus d’un million de téléspectateurs.

En 2005, il s’est vu confier la réalisation de la série Légendes urbaines à Canal D pour laquelle il a conçu des entrevues ancrées dans le milieu urbain. Il a réalisé par la suite les chapitres sur l’envie et la paresse de la série très médiatisée Les 7 péchés capitaux pour Historia et plusieurs émissions à succès pour Canal Vie dont Décore ta vie et Des idées de grandeur, entre autres.

Il est possible de voir la bande annonce du film Le jardinier sur https://vimeo.com/206253368.