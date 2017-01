J’ai un beau château de neige

(EB) Avec l’hiver et ses montagnes de neige revient le Défi Château de neige, une initiative de La Mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé de la Capitale-Nationale. Ce regroupement de130 partenaires qui travaillent ensemble pour une meilleure santé vous invite, encore cette année, à construire un fort, un château, une forteresse, un quinzee ou un igloo et à le croquer en photo, photo que vous ferez parvenir au www.defichateaudeneige.com en vous inscrivant gratuitement au concours.

Le défi se déroule jusqu’au 12 mars 2017 et s’adresse tant aux familles qu’aux CPE et services de garde, aux classes des écoles primaires et secondaires, aux services de gardes en milieu scolaire qu’aux organismes communautaires.

Plusieurs prix régionaux et locaux sont en lice! Faites vite car des prix seront tirés tout au long de défi. Sur le site, vous pouvez suivre les instructions afin de confectionner un drapeau que vous pourrez installer sur votre construction.