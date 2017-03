Le Hyundai JR Thibeault en finale de la ligue de hockey Molson Canadian

Le Kia Charlevoix et le Hyundai JR Thibeault s’affrontaient le 17 mars lors du troisième et ultime match de demi-finale de la Ligue de hockey Molson Canadian de Baie-Saint-Paul.

Après avoir évité l’élimination la semaine dernière, le Hyundai JR Thibeault a disposé du Kia Charlevoix par la marque de 6 à 2, éliminant cette dernière équipe des séries.

« Le début de la rencontre a montré du jeu très serré à l’avantage du Kia Charlevoix en avance 2 à 1 après la première période. Malheureusement pour eux, le Hyundai JR Thibeault est ressorti affamé en deuxième période et réussi à niveler le pointage 2 à 2 grâce à l’habileté de Bruce Bouchard. Il s’agissait là de son deuxième but de la rencontre et son quatrième de la série. Par la suite, rien n’arrêta le Hyundai JR Thibeault qui a ajouté quatre buts sans réplique de Tommy Simard, Jason Garand et Mathieu Bruneau (2) », raconte Jean-Sébastien Pilote responsable des communications.

Mathieu Bruneau été élu joueur du match grâce à son doublé. Tommy Simard a fait une belle performance durant la partie avec un but et quatre passes. Le gardien Adam Bouchard a été fidèle à lui-même en ne concédant que deux buts à l’adversaire.

La série finale, un 2 de 3, opposera donc le Hyundai JR Thibeault au Aubé Anctil Pichette et Ass – Autobus Fortin. Le premier match aura lieu le 7 avril prochain. L’heure de la rencontre est toujours à confirmer. Le match #2 sera présenté le lendemain. Au besoin, il y aura un troisième match le 14 avril.