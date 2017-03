Des hôpitaux ou des cliniques externes?

Les statistiques sur l’occupation des urgences dans la région de la Capitale-Nationale, publiées dans le Journal de Québec la semaine dernière, font réagir Jacques Tremblay, ex-président de la Coalition pour la survie de l’hôpital de la Malbaie et conseiller au centre-ville.

Ex-directeur général de l’hôpital de la Malbaie pendant plusieurs années et aussi président de la Coalition pour la survie de l’hôpital de la Malbaie, M. Tremblay se dit peu surpris par les statistiques de l’hôpital de Baie-Saint-Paul, dont l’occupation de l’urgence révèle que 90% des patients ne sont pas des cas urgents. En théorie, ils pourraient être traités au bureau du médecin, en évitant l’attente et en minimisant les coûts pour le système de santé québécois. Cette situation est connue depuis plusieurs années.

Selon M. Tremblay, l’organisation des services et le mode de rémunération des médecins en région à faible population ne favorisent pas, ou du moins rendent plus difficile, le travail des médecins en clinique là où il y a un établissement de santé.

« Si vous déplacez 90% de la clientèle de l’hôpital de Baie-Saint-Paul en clinique privée, il sera impossible de recruter des médecins pour couvrir l’urgence. Le mode de rémunération à l’acte nécessite un volume de patients pour assurer au médecin une clientèle lui permettant de générer un revenu compétitif », explique M. Tremblay.

Il précise que dans le mode de pratique à l’urgence, le médecin n’a pas à couvrir les frais d’un bureau, que le personnel est à sa disposition. Dans des situations particulières, un mode de rémunération mixte servirait mieux la population quant à l’accessibilité, ainsi que le médecin dans sa pratique.

Dans ce contexte, M. Tremblay questionne toujours l’investissement de plus de 250 M $ dans la construction d’un hôpital neuf à moins de 100 kilomètres des hôpitaux spécialisés de Québec et à 50 kilomètres de La Malbaie.

« Pour une population d’à peine 15 000 habitants, c’est un investissement de 17 000 $ par habitant dans le béton! », dit-il.

L’occupation actuelle et la découverture régulière au bloc opératoire confirment la prétention de la Coalition qu’un investissement de moindre envergure aurait permis de garantir des services de proximité de grande qualité à la population et d’axer davantage les investissements sur l’organisation des services de première ligne, sur le développement et sur la création d’emplois. Charlevoix vit des difficultés économiques importantes avec un taux de chômage de 10%. De plus, 60% des emplois sont à temps partiel et le revenu disponible tourne autour de 23 000$. La population n’a pas les moyens de se déplacer, alors l’organisation des services doit prévoir que les professionnels se déplacent.

« La population la plus vulnérable de la MRC de l’Est voyage pour obtenir des services spécialisés en ophtalmologie, en urologie et en réadaptation. Il s’agit de la population âgée qui représente le niveau de pauvreté le plus élevé. Dans une région ou l’absence de transports en commun et collectif fait sentir son urgence, il faut que les services de proximité soient concentrés autour du besoin des personnes, le plus près possible de leur lieu de résidence », soutient-il.

Et La Malbaie?

M. Tremblay rappelle à Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, que La Malbaie est située à plus de 150 kilomètres de Québec : « Il faut éviter tout déplacement à une population en situation économique précaire. Contrairement à la Haute-Côte-Nord, les gens ne reçoivent aucune compensation financière lorsqu’ils se déplacent à Québec pour obtenir des soins. Les gens s’endettent et les groupes communautaires se substituent au gouvernement pour les soutenir pour assumer les frais de transport. »

Par son implication dans la communauté de Charlevoix, notamment à l’Association des personnes handicapées de Charlevoix, aux Mains de l’espoir et aux Services alimentaires et budgétaires, M. Tremblay dit bien connaître la situation et les besoins.