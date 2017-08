Hôpital de La Malbaie: Michel Couturier voit rouge

C’est un maire excédé par les retards quant au dossier de rehaussement de l’hôpital de La Malbaie et à la livraison d’un appareil de fluoroscopie qui demande une rencontre avec le ministre Barrette pour accélérer le processus.

Par Gilles Fiset

Ce que veut le maire Couturier, c’est avoir la confirmation du projet de rehaussement de l’hôpital de La Malbaie, une demande restée sans réponse depuis plusieurs mois et qui risque de se prolonger jusqu’en 2019 si rien n’est fait pour accélérer le processus. En effet, le dossier en serait encore à l’étape de la mise à jour du dossier d’opportunité, qui nécessiterait de 12 à 18 mois, selon ce qu’aurait mentionné le président directeur général du CIUSSS, Michel Delamarre. Ce dernier aurait aussi mentionné que le travail ne serait même pas encore commencé. « Force est de constater que le dossier de La Malbaie n’a pas progressé, même s’il devait suivre immédiatement celui de Baie-Saint-Paul selon la séquence initialement proposée », se désole Michel Couturier.

Fluoroscopie

Un autre retard dans le dossier de l’hôpital excède le maire de La Malbaie, soit le remplacement de l’appareil de fluoroscopie de l’hôpital, ce dernier étant inutilisable depuis le 31 mai dernier. Le remplacement de l’appareil était inscrit au plan de conservation des appareils médicaux, de sorte que l’argent nécessaire était disponible, selon ce que rapporte le maire par communiqué.

Le président directeur général du CIUSSS aurait proposé un vieil appareil. « C’est une solution envisagée par le directeur du CIUSSS, M. Bellemare, qui a dit qu’il avait un appareil inutilisé et usagé dans son réseau qu’il pouvait transférer ici. Mais pourquoi un appareil usagé alors qu’on procède à 1500 actes par année nécessitant un appareil de fluoroscopie à La Malbaie ? Et de plus, entre temps, on apprend qu’il y a eu des appels d’offres pour remplacer un appareil de fluoroscopie en décembre 2016. C’est dire qu’il y a un appareil neuf quelque part, donc amenez-nous le, on en a besoin à La Malbaie », fait savoir le maire Couturier.

Un appui des maires de l’Est

Les maires de Charlevoix-Est ont fait savoir par voie de communiqué qu’ils appuyaient Michel Couturier dans ses demandes face au ministre Gaétan Barrette.

Les maires demandent de « confirmer rapidement un échéancier des travaux pour le projet de rehaussement de l’hôpital de La Malbaie et de tenir une rencontre individuelle avec les intervenants de ce projet », écrivent-ils dans le communiqué. « Ce dossier a fait couler assez d’encre, il est temps d’avoir une confirmation officielle, l’heure a sonné », affirme le préfet de la MRC de Charlevoix-Est, Sylvain Tremblay. « Nous exigeons des explications de la part du ministre Barrette quant à la possible acquisition, en décembre dernier, d’un appareil de fluoroscopie qui devait être destiné à l’hôpital de La Malbaie. Où est passé cet appareil ? », questionne le préfet.