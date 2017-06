Hôpital de La Malbaie: les citoyens pourront s’exprimer via Facebook

La Ville de La Malbaie invite les citoyens à s’exprimer sur l’importance des soins de l’Hôpital de La Malbaie par les réseaux sociaux et en lançant le site Internet masantemonhopital.com étant donné que les démarches entreprises par les groupes de pression et les politiciens n’ont pas encore porté fruit.

« La campagne « MOI, MA SANTÉ, MES SOINS, MON HÔPITAL » permettra aux patients de s’exprimer via une page Facebook sur le rôle de l’Hôpital de La Malbaie dans leur santé, sur les expériences qu’ils y ont vécues, sur les besoins en soins qu’ils doivent combler ailleurs à défaut de pouvoir en bénéficier à La Malbaie, sur les contraintes qu’ils rencontrent et qui s’ajoutent à leur souffrance. Maintenant, tout le monde a accès à Facebook et nous souhaitons que le plus de gens possible nous racontent leurs histoires. Nous voulons miser sur la force du citoyen et de leurs messages pour donner plus de poids à notre démarche », a soutenu le maire de La Malbaie, Michel Couturier.

Tous les patients sont invités à utiliser la page Facebook (www.facebook.com/pg/moimasantemessoinsmonhopital) et ce, peu importe leur âge, ce qui permettra d’humaniser le dossier auprès du ministre Gaétan Barrette. La campagne comprend également un volet plus technique par la tenue d’un blogue où des professionnels seront invités à s’exprimer sur l’état actuel des soins à La Malbaie.

Rappelons que depuis plusieurs mois, le maire Michel Couturier interpelle le ministre de la Santé et des services sociaux, Gaétan Barrette, en lui demandant de confirmer le projet de rehaussement de l’Hôpital de La Malbaie au niveau 2 du Plan québécois d’infrastructures. Le ministre n’a toujours pas donner suite à cette demande

Radio-fluoroscopie

Dans le dossier de la radio-fluoroscopie, les patients demeurent dans l’attente puisque le ministre n’a pas précisé quand l’appareil sera remplacé. Le Dr Éric Melançon, qui pratique à La Malbaie, depuis 17 ans, a donné des exemples concrets d’impacts pour les patients et les médecins. « Dans le cas d’un patient qui souffre de douleurs lombaires aigües et qui doit subir une infiltration, nous devons monopoliser un transport ambulancier vers Québec, a-t-il indiqué. Le patient subi un préjudice et en plus cette situation nous demande plus de travail. »