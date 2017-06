Hommage au grand Ray

Martin Fontaine et Guy St-Onge rendront hommage à un des pères de la soul le 2 juillet dès 19h30 au Havre musicale de l’Islet. Plongez avec eux dans l’univers de l’auteur des immortelles Hit the road, Jack et Georgia on my mind, pour ne nommer que celles-là. Le spectacle a été créé pour le Havre musical de l’Islet et promet un moment magique dans le soleil couchant, avec vue sur l’infini!

Prix d’entrée: contribution volontaire. Pour informations: 418 438-2423.