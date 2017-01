La Virée Nordique de Charlevoix rendra hommage au Club de motoneige Les Aventuriers le 25 février prochain, au Fairmont Le Manoir Richelieu.

L’organisme présentera l’hommage du 50e anniversaire au club de motoneige à son président Raynald Harvey ainsi qu’aux nombreux bénévoles, qui ont permis le développement de l’un des plus beaux réseaux de motoneige au Québec. Un film intitulé « Les sentiers de l’or blanc » sera présenté en primeur afin de mettre de l’avant tout le travail du club. Jean-Luc Dupuis, fondateur et administrateur de La Virée Nordique de Charlevoix, est à l’origine de cette initiative : « Charlevoix offre le plus beau réseau de sentiers de motoneige au Québec et c’est en grande partie grâce au club. Ce sera un moment unique pour des gens uniques qui sont la base d’une activité réactionnelle importante et d’une industrie touristique hivernale en croissance.»

Le film d’une durée de 35 minutes, présenté par Série Charlevoix, sera diffusé dans le cadre du 5 à 7 organisé par La Virée Nordique de Charlevoix. Les participants seront ensuite invités à enfourcher leur motoneige afin d’assister, à 20h, à l’explosion des feux d’artifices présentés dans le cadre de l’événement Ode à l’hiver. Les motoneigistes pourront assister au spectacle pyrotechnique pour une première fois grâce à la collaboration du Fairmont Le Manoir Richelieu. Les intéressés peuvent se procurer des billets sur place le soir de l’événement, sur le site web de La Virée Nordique de Charlevoix (vireenordique.com) ou encore auprès du club de motoneige Les Aventuriers au 418-665-6207. Deux formules sont offertes, le billet pour la formule 5 à 7 et feux d’artifices coûte de 20$ mais il est aussi possible de seulement assister aux feux d’artifices moyennant 10$.