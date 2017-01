Crédit photo : Claude Boulet

La Revue sportive 2017, 26e édition, rend hommage à Nicolas Savard, du service des Loisirs de Clermont, sa version rendue publique lundi dernier. M. Savard fait partie des Méritas 2017 en compagnie de Myriam Lefrançois, en équitation, les bénévoles Richard Bernard et Claude Gagné, Andréanne Blouin, aux quilles, Martin Latulippe, en course de stock car, et Raynald D’Amours, en ski de fond. Cette revue est distribuée en quantité limitée dans des présentoirs du territoire de Québec, Côte-de-Beaupré, Île d’Orléans et Charelvoix.

Voici un montage de l’entrevue effectuée par Claude Boulet, lors de cet événement tenu à la Cage aux sports de Beauport.