Hockey mineur : Un week-end de hauts et de bas

Cinq équipes de la région ont joué la fin de semaine dernière. Il y a eu des victoires et des défaites, mais c’est le début de la saison et les équipes sont en période de rodage. L’important, comme le démontrent les Rorquals pee-wee B, c’est de garder le moral.

Par Gilles Fiset

Atome BB : une belle victoire d’équipe

Les Rorquals ont disposé du Montcalm de Québec-centre par la marque de 4 à 2 dimanche à Clermont pour leur premier match officiel après deux parties hors-concours. « C’est une belle victoire d’équipe, affirme l’entraineur Jérôme Tremblay. On a pris les devants 2 à 0 à la première période, mais on a eu un relâchement en deuxième période. Une chance, on s’est repris en troisième et on a marqué deux autres buts pour finalement gagner 4 à 2 ». Zachary Bouchard, Alexandre Tremblay, Émerick McNicoll et Édouard Tremblay ont compté les buts pour ce match.

Pee-wee B : Pas de victoire, mais un moral d’acier

Même si les jeunes hockeyeurs du pee-wee B n’ont pas connu la victoire, leur entraineur, Steeve Lavoie, est satisfait de la première fin de semaine de jeu de son équipe. « Les jeunes commencent à jouer ensemble, c’est un apprentissage qu’ils font pour l’instant et ils ne sont vraiment pas découragés et c’est une très bonne chose. Samedi, malgré la défaite, ç’a été une belle partie », dit-il. Les Rorquals ont dû s’incliner 4 à 3 face aux Faucons samedi à Baie-Saint-Paul et de nouveau dimanche 10 à 1 contre les Éperviers à Clermont. Les compteurs sont Jérôme Lavoie, Antoine Gravel et Justin Lavoie pour le match de samedi et Élie Lavoie pour la partie de dimanche.

Pee-wee BB : les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas

Les jeunes hockeyeurs charlevoisiens avaient remporté leur premier match 6 à 1 face aux Gladiateurs RHQO le 1er octobre à Clermont. Malheureusement, ils ont dû s’incliner 7 à 2 dimanche dernier face aux Barons HQNE, toujours à Clermont. « On a affronté une bonne équipe qui a su saisir les opportunités qui se présentaient, mais pas nous, commente l’entraineur des Rorquals, Marc Ouellet. En plus, nos adversaires étaient pas mal grands pour des jeunes de cet âge et vraiment mobiles. Mes jeunes n’ont cependant pas lâché prise durant le match malgré le pointage ». Les buteurs de la partie sont Éric Caron et Olivier Boudreault.

Bantam A : l’indiscipline mine le week-end

Malgré un beau match samedi face aux Caribous à Charlesbourg qui s’est terminé par une nulle 3 à 3, les Rorquals se sont laissé déconcentrer le lendemain, ce qui a occasionné une défaite 4 à 1 contre les Aigles de la Côte-de-Beaupré–Île-D’Orléans. « Samedi, les joueurs étaient disciplinés et ils suivaient le plan de match. Ils ont reçu seulement deux petites punitions, affirme leur entraineur, Serge Tremblay. Malheureusement, dimanche à Clermont, il y a eu certaines décisions de l’arbitre que les jeunes n’ont pas trouvées justes et l’indiscipline s’est installée. Ils ont reçu neuf punitions. Comme on était souvent en désavantage numérique, c’est difficile de s’opposer à l’autre équipe. C’est dommage parce qu’avant que les jeunes se laissent déconcentrer par les décisions de l’arbitre, on menait le jeu ».

Tremblay veut souligner la performance particulière de ses deux gardiens de but la fin de semaine dernière. « Fabrice Duchesne et Mathis Lajoie ont fait de très belles performances en fin de semaine, des arrêts terribles », s’exclame-t-il au téléphone. Les compteurs sont Sammy-Samuel Bhérer, Jimmy Bouchard et Ludovick Audet-Pilot pour samedi ainsi que Sammy-Samuel encore une fois pour le match de dimanche.

Midget BB : dure défaite

Les jeunes de l’équipe des Rorquals ont essuyé une défaite 6 à 2 face aux joueurs du Lotb-Husky samedi dernier à Saint-Gilles-de-Lotbinière.