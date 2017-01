Hockey mineur: seulement des victoires, ou presque

La défense fait gagner le novice A

Les Rorquals Solugaz ont remporté leur match 2 à 1 contre les Bucks à Charlesbourg dimanche. « Je veux souligner l’excellent travail de nos quatre défenseurs et de notre gardien durant ce match. C’est grâce à eux si on a gagné. On tirait de l’arrière durant les deux premières périodes et, heureusement, notre défensive a arrêté les attaques de nos adversaires. En troisième, on a renversé la vapeur en faisant plus de passes pour remporter la partie », affirme Jérôme Tremblay, entraineur de l’équipe.

L’atome BB a raison du Montcalm

Les jeunes hockeyeurs charlevoisiens ont défait le Montclam dimanche à Québec parla marque de 7 à 4.

Un adversaire à la taille de l’atome B

L’équipe de Didier Tremblay, en première place au classement général, a trouvé un adversaire à sa mesure avec le Richelieu de Québec, la deuxième position. Ils sont à égalité au pointage avec 40 points pour 16 parties jouées chacune.

Les Rorquals ont senti samedi dernier qu’ils affrontaient leur alter ego. Ils ont dû s’incliner 4 à 2 avec un point compté à la toute fin dans un filet désert par le Richelieu. « C’est l’équipe qui a gagné le tournoi de Chicoutimi et contre laquelle on avait annulé 2 à 2. On n’a pas été opportuniste lors de nos trois chances de marquer en début de première période. Cela a fait la différence, car le match a été chaudement disputé », énonce M. Tremblay. Le capitaine de l’équipe, Antoine Simard, a compté les deux buts des Rorquals. L’entraineur tient à souligner le beau travail du gardien et de la défensive tout le long de la partie.

L’atome C écrase les Boucs

Les Rorquals PointCo n’ont fait qu’une bouchée de l’équipe de Québec samedi dans la Vieille Capitale. Le match s’est terminé 10 à 2 en faveur de l’équipe charlevoisienne qui est toujours première au classement général.

Les Béliers se font dévorer par les Rorquals

Le dimanche 29 janvier, l’équipe peewee A de Charlevoix ont lessivé l’équipe de Québec par la marque de 6 à 2 à l’aréna Gaetan-Duchesne. « C’était une très belle victoire d’équipe. Les gars ont été disciplinés, car on a reçu trois punitions durant le match. Nous, les entraineurs, on est vraiment content de cette victoire qui arrive à point avant notre tournoi de Clermont », affirme Dave Lajoie. Les compteurs du match sont Charles-Olivier Simard, Jessy Lavoie (2), William Tremblay, Thomas Lavoie et Jacob Tremblay.

Les Rorquals Simard Suspensions commenceront le tournoi de Clermont vendredi à 19 h 40. Ils feront face à l’équipe de Saint-Félicien.

Le peewee B reprend confiance

Le Phénix a dû s’incliner 7 à 5 devant l’équipe charlevoisienne à Boischatel samedi. La belle performance des Rorquals Solugaz au Tournoi atome-peewee de Baie-Saint-Paul de la fin de semaine dernière y serait pour quelque chose. « On a fait un bon tournoi à Baie-Saint-Paul, on a terminé en demi-finale. Je crois que cela a donné confiance à mes jeunes. Ils ont joué avec plus d’intensité », confie leur entraineur, Dany Caron

Deux victoires pour le junior

L’équipe junior AA de Charlevoix a battu les Noroits 7 à 4 samedi à Donnacona. Le lendemain à Baie-Saint-Paul, ce fut au tour du Construction CRD de s’incliner devant le PointCo par la marque de 5 à 3.