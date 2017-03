Hockey mineur: résultats de la fin de semaine

Un revers pour le novice A

Les Rorquals Solugaz ont essuyé un revers 2 à 0 face aux Éperviers à Clermont samedi dernier. « Ce fut un très beau match. Les Éperviers sont troisièmes au classement général, donc une bonne équipe. On a bien répondu, mais on n’a pas réussi à trouver le fond du filet malgré que plusieurs chances de marquer se sont offertes à nous. Samedi prochain, on joue contre les Caribous à Québec et si on perd, cette fois, c’est l’élimination des séries », énonce l’entraineur du novice A, Jérôme Tremblay.

L’atome C éliminé

Les jeunes hockeyeurs de l’atome C ont dû s’incliner deux fois en fin de semaine ce qui les a éliminés des séries éliminatoires. Une première fois 6 à 5 samedi contre les Béliers à Clermont samedi et le lendemain 5 à 3 face aux Caribous à Beauport. « C’est un peu normal que l’on ait perdu, car in est une équipe de niveau C et le ligue QBC nous a fait jouer contre du B durant les séries », explique l’entraineur de l’équipe, René Bouchard. Les Rorquals PointCo pourront disputer la coupe Ledor cependant à Saint-Jean-Port-Joli du 8 au 17 avril. « On va faire le nécessaire pour gagner et en plus, on va pouvoir jouer dans le C cette fois », confie M. Bouchard.

L’atome B a du caractère

Les joueurs de hockey de niveau atome B ont démontré qu’ils avaient du courage et de la ténacité samedi dernier alors qu’ils ont perdu 5 à 3 à Clermont contre les Élans. L’équipe perdait 3 à 0 après une période de jeu, mais nos jeunes hockeyeurs charlevoisiens ont réussi à remonter le pointage à 4 à 3 avant la fin du match. Le dernier but des Élans a été compté à la toute fin dans un filet désert. Les buteurs du match sont Hubert Duchesne (2) et Antoine Simard. Le gardien de but, Louis-Félix Jacques a su être régulier comme une horloge avec une belle performance durant le match, selon l’entraineur Didier Tremblay.

L’atome BB en quart de finale

La victoire 4 à 3 des Rorquals Solugaz samedi contre les Gouverneurs à Charlesbourg va lui permettre de disputer les quarts de finale samedi prochain contre les Éclaireurs de Lévis, les champions de la saison régulière. « Ç’a été un très bon match. La défensive a eu un bel impact sur l’issu du match. Je dois leur donner le crédit de la victoire », affirme l’entraineur Marc Giasson.

Une défaite pour le peewee A

Les joueurs du peewee A ont perdu 6 à 2 contre les Caribous à Baie-Saint-Paul samedi dernier.

Peewee B : victoire en fusillade

Samedi dernier à Baie-Saint-Paul, les Rorquals se sont imposés 4 à 3 devant les Élans « C’est notre première partie en séries et notre première victoire donc. Avant de commencer le match, on a dit aux jeunes d’oublier la saison et de jouer pour les séries. Le match s’est terminé en fusillade après une période de prolongation. Ç’a été un beau match, mais vraiment stressant pour les entraineurs », confie Dany Caron, l’entraineur.

Bantam A, une défaite

L’équipe de niveau bantam A a subi un revers 6 à 5 samedi face aux Éperviers à Baie-Saint-Paul.

Victoire du midget A

Les Rorquals Simard Suspensions ont battu les Éperviers de Beauport 3 à 2 samedi soir à Clermont lors de leur premier match des séries éliminatoires. « Belle performance du gardien de but Yannick Savard qui a permis aux siens de demeurer dans le match et d’arracher la victoire », commente la gérante de l’équipe Manon Demers.

Deux matchs pour le Junior AA

Le PointCo a vaincu les Gouverneurs 5 à 4 dimanche à Clermont après avoir essuyé un revers 3 à 2 la journée précédente à Sainte-Foy.