Hockey mineur: gérer le déclin… et la discipline

Devant le constat d’une relève anémique et la grogne suscitée par le manque de discipline, l’Association de hockey mineur de Charlevoix a dû prendre une lourde décision concernant les joueurs novices et révéler son projet à l’étude pour mettre au pas les plus récalcitrants.

Par Gilles Fiset

Les novices à Québec

Devant la baisse du nombre de jeunes joueurs de hockey dans la région, l’Association du hockey mineur de Charlevoix a décidé d’incorporer tous les joueurs de niveau novice dans l’interligue QBC au lieu de les faire évoluer dans une ligue locale, comme cela a été le cas la saison dernière. « On manque de relève, confie Tommy Duchesne, président de l’Association de hockey mineur de Charlevoix. Nous sommes actuellement en période d’inscriptions et les prédictions que j’ai tournent autour de 44 jeunes qui devraient s’inscrire pour l’an prochain au niveau novice. On pourrait toujours s’arranger, si tous ces joueurs restaient dans la région, mais il y a plusieurs jeunes qui vont évoluer dans le novice A qui est à Québec avec l’interligue QBC, alors ça devient impossible ».

Une décision que Tommy Duchesne et ses collègues de l’Association n’ont pas prise à la légère. « Ça me fait mal au cœur parce que j’ai toujours été indécis au niveau du novice. Ce sont des enfants qui traversent une période scolaire importante avec le développement de l’écriture, de la lecture, etc. Jouer à Québec, c’est gros pour eux et pour leurs parents. Mais le déclin est là et on n’a pas le choix. Ça fait un an qu’on travaille sur le dossier », confie M. Duchesne. Ce dernier affirme avoir parlé aux autorités de l’interligue QBC pour s’assurer que les équipes de Charlevoix commencent leurs parties le plus tard possible, vers 10 h ou 10 h 30, si le calendrier le permet, pour donner aux jeunes et aux parents le temps d’arriver sur place.

Même si une ligue locale était créée pour la prochaine saison, cela reviendrait à reculer pour mieux plonger, selon le président. Aucune inscription n’ayant été enregistrée en prénovice pour la saison 2017-2018, une baisse drastique du nombre de joueurs novices est à prévoir en 2018-2019.

Le président de l’Association de hockey mineur de Charlevoix voit même un avantage pour les jeunes à joindre la QBC. « En les envoyant à Québec, chaque jeune va être classé selon son niveau de développement. Un jeune de niveau B qui joue avec d’autres de niveau A, il ne recevra jamais de passes et ne se développera pas. Même chose pour un jour de niveau A qui joue avec des niveaux C. Dans les deux cas, les jeunes ne s’amusent plus et moi, je veux que les jeunes aient du plaisir » , affirme-t-il.

Discipline, l’Association en mode solution

Plusieurs parents présents à l’assemblée générale ont fait part de leur mécontentement par rapport à la discipline des joueurs. Le président de l’Association a répondu que son comité de discipline avait commencé à faire du bon travail l’an dernier et qu’il était en mode solution pour cette année. M. Duchesne a aussi affirmé qu’il allait rencontrer les arbitres pour aller chercher leur opinion, car « il faut travailler eux, sinon on travaille dans le vide », dit-il.

Jérome Tremblay, l’entraineur maître du novice, y est même allé d’une suggestion. « On a tout le temps blâmé les autres, mais il faut se regarder aussi pour constater qu’on a des problèmes de discipline. Ça a même des répercussions dans le novice. On est attendu à l’extérieur comme étant des matamores sur la glace. Il faut qu’il y ait quelque chose qui pende au bout du nez des joueurs et des entraineurs pour y arriver, sinon, on a l’impression qu’on peut faire n’importe quoi et qu’après une petite tape sur les doigts on va pouvoir recommencer ».

Sur quoi le président a fait part du projet sur lequel lui et son comité travaillent actuellement. « J’ai parlé à d’autres associations et certaines fonctionnent avec une mise de fonds de bonne conduite, dit-il. Pour donner un exemple, ils vont charger 100 $ par joueur de plus lors de l’inscription et si le joueur ne dépasse pas 50 minutes de punition dans l’année, les parents sont remboursés. Si le joueur dépasse, ils perdent la mise de fonds. C’est certain qu’entre temps, il faut faire des ajustements avec le comité de discipline pour ne pas laisser le jeune se rendre à 50 minutes et lui dire maintenant, c’est fini ».

Du junior A

Il y aura une équipe de niveau junior A l’an prochain, si le nombre d’inscriptions le permet. « On veut donner la chance aux jeunes qui ont toujours joué sans contact de continuer à jouer au hockey dans Charlevoix, explique Tommy Duchesne en entrevue. Là, ils quittent le midget et souvent ils arrêtent leur développement en hockey dans la région parce que c’est trop dur de passer au niveau junior AA. C’est certain que je ne me vois pas prendre un jeune qui vient d’avoir 18 ans jouer contre un autre de 21 ans qui joue avec contact depuis longtemps, il va se faire massacrer ».

Répartition des équipes

Normalement, si les prévisions des organisateurs de l’Association de hockey charlevoisienne s’avèrent exactes, il devrait y avoir une équipe de niveau BB, une de A et une de B dans l’atome et, si le nombre le permet, une dernière équipe de niveau C. Pour ce qui est du peewee, il faut s’attendre à retrouver une formation de niveau BB, une de A et une de B. Finalement, il y aura une équipe simple lettre dans chacune des catégories bantam et midget.