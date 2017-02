Hockey mineur de Charlevoix: résultats du week-end

Les équipes de niveau atome B et bantam A ne jouaient pas en fin de semaine. Pour ce qui est du peewee A, il était en tournoi à Clermont. Le junior AA n’avait aucun match à son calendrier régulier en fin de semaine dernière.

Le plus beau match du novice A

Les Rorquals Solugaz ont remporté leur match de samedi à Baie-Saint-Paul par la marque de 5 à 4. « C’était notre plus belle victoire collective », confie Jérôme Tremblay, leur entraineur. « Notre jeu de passes, notre positionnement, nos tirs au but, tout était bien », explique-t-il en ajoutant que le pointage n’est pas représentatif de la partie. « On a vraiment complètement dominé le match du début à la fin », dit-il.

L’atome BB perd à Charny

Samedi dernier, les Rorquals Solugaz ont essuyé une défaite 5 à 3 face aux Éclaireurs à Charny.

Une victoire pour l’atome C

Les jeunes hockeyeurs charlevoisiens ont remporté leur seul match de la fin de semaine. Ils ont battu les Citadelles-2 8 à 2 à Boischatel samedi.

Une belle défaite pour le Peewee B

Les protégés de Danny Caron ont essuyé une défaite 2 à 1 samedi à Clermont contre le Phénix. Une défaite dont leur entraineur n’a pas honte tellement ses joueurs ont fait bonne figure. « Mes joueurs ont vraiment bien joué, ils n’ont perdu que par un petit point. Les deux équipes étaient d’égale force, mais l’autre équipe a réussi à compter un but de plus », confie-t-il. Xavier Savard a compté le but de l’équipe charlevoisienne.

Le midget gagne avec discipline

Les Rorquals Simard Suspensions ont écrasé les Éperviers de Beauport 7 à 1 le samedi 4 février à Baie-Saint-Paul. Les responsables de l’équipe ont été particulièrement fiers de la discipline de leurs joueurs durant ce match. « L’équipe de Charlevoix est restée disciplinée malgré le nombre élevé de punitions de l’équipe de Beauport. L’équipe adverse a reçu 11 punitions mineures de deux minutes chacune et une punition majeure de dix minutes, contre simplement cinq punitions mineures pour les Rorquals », écrit la gérante de l’équipe dans un communiqué.