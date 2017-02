Hockey mineur Charlevoix part en guerre contre la QBC

Les coups durs n’ont pas arrêté de pleuvoir sur l’association de hockey mineur Charlevoix depuis le début de la saison : allégations d’équipes sous classées selon des responsables de l’Interligue QBC et imposition de conditions particulières lors des matchs de niveau junior, puis du midget. Trop, c’est trop pour le président de l’association de hockey mineur charlevoisienne. « Je me lance en guerre contre la ligue. J’en ai plein le dos. Ils vont laisser Charlevoix tranquille et permettre aux jeunes de pratiquer le sport qu’ils aiment », confie-t-il.

Des mesures particulières

Depuis la bagarre générale du 5 novembre dernier à l’aréna Luc-et-Marie-Claude de Baie-Saint-Paul, un agent de sécurité doit être présent à tous les matchs de l’équipe junior AA et quatre arbitres doivent surveiller la glace au lieu de trois lors des matchs locaux. Les mêmes conditions ont été exigées à l’équipe de niveau midget A de Charlevoix par l’Interligue QBC, suite à un incident disciplinaire impliquant trois joueurs des Rorquals survenu le 7 janvier dernier contre les Faucons à Clermont. « Je veux transférer cela dans les mains de Hockey Québec-Chaudières-Appalaches parce que pour moi c’est un dédoublement de ce qui s’est passé avec le junior et les événements ne sont pas pareils », affirme M. Duchesne.

Une caméra de glace

En plus d’une rencontre pour clarifier les choses et défendre le point de vue de son association, Tommy Duchesne veut faire installer des caméras de glace pour que la lumière soit faite sur les agissements de ses joueurs. « Je veux faire passer une demande pour avoir une caméra de glace. Comme ça, s’il arrive quoi que ce soit, on sera protégé. J’ai d’ailleurs demandé à mon équipe junior de filmer leur match et je vais aussi le demander au midget », énonce le président de Hockey mineur Charlevoix.

Équipes trop fortes

Certaines équipes de Charlevoix seraient sous classées selon des responsables de Québec. « Certains responsables de la ligue voudraient obliger l’équipe atome C de Charlevoix à faire le tournoi de fin de saison dans l’atome B, car ils trouvent notre atome C trop fort. Est-ce que le but des autres associations est d’empêcher Charlevoix de gagner le championnat », se questionne M. Duchesne qui entend bien avoir des réponses à ses interrogations.