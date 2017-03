Hockey junior: le rideau se tire sur la saison régulière

Le novice A termine neuvième

Les jeunes hockeyeurs charlevoisiens de niveau novice A ont terminé la saison régulière en neuvième position parmi une vingtaine d’équipes. « On est très satisfait de notre saison », commente brièvement l’entraineur de l’équipe Jérôme Tremblay. Durant la dernière fin de semaine, les Rorquals Solugaz ont joué deux fois à Clermont. Ils se sont d’abord inclinés 4 à 2 devant les Faucons samedi avant d’annuler face aux Patriotes 2 à 2 le lendemain. Leur premier match des séries sera samedi prochain à 13 h à Clermont alors qu’ils seront opposés aux Éperviers.

L’atome C en première position

Les Rorquals PointCo ont terminé leur saison régulière en première position du classement général. Leur dernière partie s’est déroulée à Québec le samedi 11 mars et ils ont vaincu le Richelieu 11 à 2.

L’équipe charlevoisienne a réussi à accumuler 57 points durant la saison, tout comme la deuxième position au tableau, les Éperviers. Ces derniers cependant ont joué une partie de plus pendant la saison, ce qui permet aux Rorquals de prendre la tête des 17 équipes de la catégorie atome C.

L’atome B, deuxième

Les Rorquals de l’atome B terminent en seconde position du classement général avec 52 points. À trois points derrière le Richelieu. Samedi dernier, l’équipe charlevoisienne a vaincu les Caribous 6 à 4 à Clermont. Le lendemain, les Rorquals ont disposé 4 à 1 des Patriotes à Baie-Saint-Paul.

Une nulle pour le peewee B

Les jeunes sportifs du peewee B ont annulé 4 à 4 face aux Cerfs à Baie-Saint-Paul samedi dernier pour leur dernier match en saison régulière. Les Rorquals Solugaz finalisent leur saison en quinzième position. Leur premier match des séries éliminatoires sera samedi prochain à 14 h 30 à Baie-Saint-Paul

Peewee A: un gain et un revers

Les Rorquals Simard Suspension ont vaincu les Patriotes 5 à 4 samedi à Clermont. « C’était une très belle partie. La troisième période a été plus difficile, mais on a pu compter sur la belle performance de notre gardien de but, Fabrice Duchesne », commente l’entraineur de l’équipe Dave Lajoie. Les compteurs sont Hugo Boivin (2), Thomas Lavoie, Alex Simard et Émerick Dufour. Le lendemain à Beauport, ils ont dû s’incliner 1 à 0 cependant face aux Éperviers. Les Rorquals Simard Suspensions terminent la saison en 10e position sur 12 équipes.

Le bantam A onzième

L’équipe de niveau bantam A de Charlevoix termine sa saison régulière en 11e position.

Le midget A sixième

Les Rorquals Simard Suspensions complètent leur saison régulière par une sixième place sur un total de 13 équipes dans leur catégorie. Ils ont essuyé un revers 7 à 5 pour leur dernier match samedi à Clermont face aux Patriotes.