Hermine expose à New York

Après avoir reçu des honneurs internationaux pour sa peinture, Caroline Tremblay, aussi connu sous le nom d’artiste Hermine, exposera à New York, à la Galerie Agora dès le 14 février et jusqu’au 7 mars. Ce sont cette fois des photographies, 7 au total, qui sont exposées dans le cadre de l’exposition Mélange of Milieu.

10 exposants internationaux, dont deux Canadiens, participeront à cette exposition. Mme Tremblay fera le voyage à New York pour participer au vernissage le 16 février. « Dans la majorité des photos que j’expose, on retrouve des motifs naturels récurrents qui se rapproche des hachures que l’on retrouve dans ma peinture, composé de zones plus floues », explique-t-elle.

Sa carrière d’artiste va bon train. L’exposition new-yorkaise sera suivie de la 7ième édition de L’Internation’Art à Roberval du 30 mars au 31 mai, en partenariat avec le salon du livre du Saguenay-Lac-St-Jean. Elle y exposera 4 nouvelles peintures.