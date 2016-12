Hausse du budget de Petite-Rivière-Saint-François

Le budget 2017 de Petite-Rivière-Saint-François s’élèvera à 4 335 407 $, en hausse de 73 825 $ (1,8%) sur celui de l’année qui se termine.

Il comporte une hausse d’un sous de la taxe foncière pour les immeubles non résidentiels, qui sera de 0,81 $ du 100$ d’évaluation, pour s’établir au même taux que la taxe pour l’industriel. Le taux pour les terrains vagues demeurera à 1,20 $. Le taux de la taxe foncière a été fixé à 0,58 $ du 100 $ d’évaluation. Il subit une hausse minime de 7 dixièmes d’un sous. Pour une résidence évaluée à 300 000 $, l’augmentation sera de 21 $.

Le conseil municipal a aussi décidé de ne pas toucher aux coûts des services. 600 $ seront de nouveaux facturés pour l’aqueduc et l’égout et 140 $ pour le ramassage des ordures et des matières résiduelles. Le maire Gérald Maltais qualifie le budget de « réaliste ». La hausse du budget s’explique en partie par des ajouts de ressources aux travaux publics et des investissements au service incendie. « Nous avons converti un poste saisonnier à permanent aux travaux publics en plus d’avoir procédé à une embauche. En plus, c’est un jeune de la municipalité qui a obtenu l’emploi. De nos treize employés, dix habitent chez nous », se réjouit le maire.

Le service incendie bénéficiera de 28 200 $ de plus. De ce montant, 20 000 $ serviront à acquérir une pompe pour le transporteur d’eau. On ne coupera pas dans les services. Dans son plan triennal d’immobilisations, Petite-Rivière-Saint-François compte investir plus de 537 000 $ de 2017 à 2019.

Québec voulait couper son aide

La municipalité a reçu une mauvaise nouvelle il y a quelques semaines. Le gouvernement du Québec voulait couper son aide financière pour le projet d’usine de traitement des eaux usées. Pauline Marois, alors première ministre du Québec, avait annoncé en personne à Petite-Rivière Saint-François une subvention de 10,4 M$. « Les Affaires municipales croyaient que les travaux coûteraient au moins 13 M$. La proposition qui a été retenue s’élevait à 11,7 M$. Le montant des travaux admissibles aurait diminué. Nous n’étions pas très heureux de cette coupe. Nous avons plaidé notre dossier et défendu nos points. Nous demandons que l’aide annoncée soit celle confirmée. J’espère que l’accord final sera ratifié au début de l’année », a expliqué Gérald Maltais.