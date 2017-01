La hache de guerre est enterrée entre le PointCo et les Noroits

(GF) Les relations entre les Noroits et l’équipe junior AA de Charlevoix se sont beaucoup améliorée depuis le match du 5 novembre dernier à Baie-Saint-Paul qui s’était terminé par une mêlée générale et une intervention des policiers de la Sureté du Québec. Le match du samedi 28 janvier à Donnacona en est la preuve. « Ç’a bien été durant le match. On avait dit à nos joueurs avant la partie de se concentrer sur le hockey et de laisser derrière eux cet incident du passé. J’imagine qu’ils ont fait la même chose du côté du PointCo, car la partie s’est vraiment bien déroulée », raconte l’entraineur du PointCo, Normand Fiset (aucun lien de parenté avec l’auteur de ces lignes).

Les deux entraineurs avaient déjà préparé le terrain en vue de l’affrontement, sportif, de samedi dernier.

« Moi et Jean-François Dufour, (l’entraineur du PointCo) on avait commencé à se parler depuis avant les fêtes en préparation de ce match-là. On a convenu de part et d’autre qu’il fallait tourner la page et jouer au hockey et

je suis obligé de dire que ça a été le cas », confie M. Fiset.

Le PointCo suscite l’admiration

L’entraineur des Noroits a été impressionné par les performances et la discipline de l’équipe junior AA de Charlevoix depuis le 5 novembre. « Force est d’admettre que depuis l’incident, on voit que la discipline est mise en priorité. Le PointCo joue du bon hockey et même que présentement, ils sont en deuxième position au classement général. On a toujours dit qu’il y a du talent dans cette équipe-là. D’ailleurs, durant le match de samedi, jusqu’à la troisième période, on menait 4 à 2 et ils ont réussi à remonter la pente pour nous battre 7 à 4. C’est une belle performance », affirme Normand Fiset.

Malheureusement, il nous a été impossible de rejoindre M. Dufour du PointCo.