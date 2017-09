GRVCC: un programme double en fin de semaine

Le samedi 16 septembre au centre de plein air Le Genévrier, la 19e édition des Grands Rendez-cyclistes de Charlevoix (GRVCC), en collaboration avec Desjardins, présentera un programme double : les 12 Heures de Charlevoix et La Triple charlevoisienne avec en prime… un véritable banquet festif.

Par Gilles Fiset

Les 12 Heures de Charlevoix reviennent cette année après avoir fait relâche l’an dernier. Cette épreuve de vélo de montagne consiste à effectuer le plus grand nombre de boucles possible en 12 heures sur un parcours d’environ 6 km. Une option moins difficile est aussi offerte, soit pédaler sur ce même parcours pendant 8 heures. Celle-ci permet aux plus jeunes de participer.

Le parcours de 6 km est considéré comme relativement facile, selon les organisateurs, pour permettre aux cyclistes de tous les niveaux de dévaler les pistes sans crainte. Il est possible de participer seul ou préférablement en équipe de cyclistes qui se relaient à tour de rôle. Les inscriptions pour les 12 Heures de Charlevoix sont de 7 h 30 à 9 h 30 sur place et les premiers départs se feront à 10 h.

Pour ce qui est de la Triple charlevoisienne, les concurrents devront rivaliser d’habilité pour descendre les trois pistes truffées d’obstacles naturels ou artificiels aménagés sur les terres du Genévrier : des virages surélevés ou en épingle, des enchaînements de bosses ou encore des ruptures de pente, et ce sur près de 2 km. Le départ des parcours se fera à partir du point culminant de la base de plein air, le plateau de Louisbourg-en-Pérou, jusqu’au fil d’arrivée situé au village de course.

Les parcours seront ouverts à l’entrainement de 8 h à 12 h tandis que les inscriptions se feront de 10 h à midi. Les départs se feront dans l’ordre suivant : piste 1 à 13 h, piste 2 à 14 h et piste 3 à 15 h.

Festin de La Triple

À l’orée de la forêt du Genévrier, sous le grand chapiteau du village de course, les GRVCC et la boulangerie-café artisanale À chacun son pain convient les amateurs de bonne bouffe à un banquet festif : le Festin de La Triple. Au menu et en vedette cette année, le veau de Charlevoix de la Ferme La Marre sur la broche (type méchoui). Il y aura aussi de la musique, un feu de joie et une projection sur écran géant des clichés du jour croqués par les photographes de la Corporation lumière image de Charlevoix (CLIC) sur les parcours de La Triple charlevoisienne. Tout le monde est invité. Les prix sont de 20 $ pour les adultes, 12 $ pour les 6 à 12 ans et c’est gratuit pour les 5 ans et moins.

Pour plus d’informations ou pour consulter l’horaire, allez à velocharlevoix.ca/12-heures/ ou à velocharlevoix.ca/la-triple-charlevoisienne/.

Les GRVCC présentent un programme double le 16 septembre prochain au Genévrier. (Photo offerte par les GRVCC)