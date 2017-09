GRVCC: deux podiums pour la Triple Charlevoisienne

Michaël Lavoie et Ludovic Dubois ont défendu avec succès l’honneur de la région en remportant chacun une place sur le podium du cumulatif des trois descentes de la Triple Charlevoisienne. Cet événement présenté par les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix (GRVCC) se déroulait samedi dernier à la base de plein air Le Genévrier. Michaël Lavoie a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des hommes de 40 à 49 ans, tandis que Ludovic Dubois a décroché le bronze chez les hommes de 30 à 39 ans.

D’autres Charlevoisiens ont réalisé de bonnes performances : chez les séniors de 19 à 29 ans, Antoine Dufour-Simard a terminé quatrième et Tommy Simard, sixième; avec les maîtres de 40 à 49 ans, Nicolas Tremblay a décroché la quatrième place et Mathieu Gravel, la cinquième; du côté des maîtres de 30 à 9 ans, Jean-Christophe Lamontagne a fini sixième tandis que Nicolas Aubé a complété l’épreuve en quatorzième position.

Plusieurs médailles pour Les 12 heures

La course d’endurance Les 12 heures s’est déroulée la même journée et au même endroit que la Triple Charlevoisienne et cinq équipes de Charlevoix y ont participé. Trois d’entre elles sont montées sur le podium: Catherine Gagnon et son équipe ont remporté la troisième position dans la catégorie quatuor jeune pour les 12 h, les équipes de Louise Fortin et de Sylvain Desmeules ont respectivement décroché la cinquième et sixième places chez les vénérables 12 heures, l’équipe d’André Simard-Tremblay a reçu l’or du côté trio jeune 12 heures et Myriam Desbiens a remporté l’or chez les femmes solos 8 heures.

Le Cyclocross, c’est ce week-end

La saison 2017 des GRVCC prendra fin la fin de semaine prochaine avec la présentation de la deuxième et de la troisième manches de la Coupe du Québec de cyclocross lors de l’événement Cyclocross Dominus Vobiscum. Le cyclocross est un mélange de vélo de montagne et de vélo de route dans lequel les coureurs doivent rivaliser de vitesse et d’agilité. Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, consultez velocharlevoix.ca/cyclocross/.