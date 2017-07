Le Groupe Éveil donne 6 000 $

Une rencontre musicale Changeons le monde, tenue à l’auditorium de l’école secondaire du Plateau à La Malbaie en mai dernier, a permis de recueillir la jolie somme de 6000 $, qui a été remise à la Fondation Mains de l’espoir de Charlevoix.

Lors de cette rencontre musicale, les spectateurs ont eu l’occasion d’entendre le Groupe Éveil, un ensemble vocal dirigé par Bernard Thivierge. Ce groupe existe depuis 2010 et a pour mission d’éveiller les consciences. Il propose aussi des actions en lien avec la dégradation de notre planète et les problèmes humains et sociaux qui y sont associés.

Soucieux de l’état actuel de notre monde et de la planète, le Groupe Éveil a fait prendre un temps d’arrêt en musique, en chansons, citations et animations interactives avec le public pour créer une réflexion et inviter les gens à poser des gestes solidaires.