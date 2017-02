Grande Traversée: l’équipe Volvo encore première

C’était l’édition 2017 de la Grande Traversée à l’Isle-aux-Coudres cet après-midi. L’équipe Volvo est arrivée première de la catégorie Élite, tandis qu’une équipe constituée de trois « marsouins » de l’Isle, Émergensys, a passé la ligne d’arrivée en seconde position. « On a complété notre course en près de 49 minutes, soit deux minutes de moins environ que la deuxième équipe, Château Frontenac. La course s’est très bien déroulée pour nous. Ce n’était pas une course vraiment stratégique aujourd’hui, il n’y avait pas beaucoup de glace. Tout était dans la subtilité du trajet et la force des rameurs et le trajet que l’on a choisi était presque parfait et les gars étaient vraiment en forme aujourd’hui », énonce Benoît Gilbert pour l’équipe Volvo. Plus de détails dans votre édition papier de votre journal.

Vers 12 h45 cet après-midi, le départ a été donné par la traditionnelle corne de brume. Plus d’une quarantaine de canots se sont élancés vers le fleuve.Voici quelques images.

Quelques images de l’arrivée du canot Brunet/Amiral et Émergensys.