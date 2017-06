Grand Prix cycliste, c’est parti! (Vidéo)

Du 2 au 4 juin, Baie-Saint-Paul et la région de Charlevoix sont les hôtes du Grand Prix cycliste. Plus de 900 coureurs tenteront de prendre les devants durant les quatre épreuves au programme.

Vendredi soir, dans les rues de Baie-Saint-Paul, c’est le Critérium. Puis, le lendemain, samedi, il y aura d’abord le Contre-la-montre, dont le départ est prévu à 9 h devant les entreprises Simard Suspensions à l’orée de Baie-Saint-Paul et pis, vers 15 h, l’Ascension et ses vertigineuses montée jusqu’à 24 % d’inclinaison qui permettra aux cyclistes de se mesurer à la fameuse côte Sainte-Croix. Finalement, dimanche, les départs de la dernière épreuve, le Routier se donneront entre 9 h et 9 h 20 depuis la devanture de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix. C’est d’ailleurs dans la salle Multi de l’emblématique complexe hôtelier que se tiendra, dès 14 h 30, la cérémonie protocolaire.

Le Granfondo

Se déroulant simultanément à l’étape du Routier, empruntant l’un de ses parcours, 83 km, et bénéficiant de l’encadrement professionnel et des dispositifs de sécurité mis en œuvre pour cette course prestigieuse, le Granfondo, convie amateurs de cyclisme à venir tâter de leurs mollets la légendaire topographie de Charlevoix. Deux parcours sont proposés cette année. Il y a d’abord L’Odyssée, un circuit de 83 km calqué sur celui de l’étape du Routier et la Virée, un parcours de 50 km pour ceux qui ne sentent pas les mollets assez forts pour affronter L’Odyssée.

Les départs du Granfondo, ainsi que ceux de l’étape du Routier du Grand Prix cycliste, s’élanceront depuis la devanture de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix.

Pour plus de renseignements, allez au ww.velocharlevoix.com à l’onglet Grand Prix cycliste et Granfondo.

Le Critérium dans les rues de Baie-Saint-Paul.

Les coureurs ont des partisans de tous les âges.