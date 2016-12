La glace noire cause une sortie de route

Une jeune femme de 22 ans a été légèrement blessée à une jambe dans une sortie de route qui s’est produite vers 11h 30, à la hauteur du km 435 de la 138, à Petite-Rivière-Saint-François.

Son véhicule aurait dérapé sur de la glace noire pour aller frapper la glissière de sécurité de l’autre voie avant de revenir dans la sienne.

Elle a été conduite par ambulance à l’hôpital de Baie-Saint-Paul.

La SQ se prépare

Avec les conditions météorologiques annoncées pour les prochaines heures, la Sûreté du Québec déclenche son opération Griffe dans le district Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches. Elle vise le changement de comportement des usagers de la route avant la détérioration des conditions routières.

Les policiers porteront une attention particulière à la vitesse et à la conduite non adaptées aux conditions météorologiques et routières difficiles.