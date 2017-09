Ginette Claude candidate à la mairie de l’Isle-aux-Coudres

Disant avoir fait preuve d’un engagement soutenu durant les quatre dernières années à titre de conseillère municipale, Ginette Glaude annonce qu’elle se porte candidate à la mairie de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres contre le maire sortant Dominic Tremblay.

«Mon désir de pousser plus loin mon implication se fonde sur quatre grands axes qui me tiennent à cœur soit : la sécurité et la qualité de vie des citoyens, l’information à la population, la protection de nos acquis ainsi que le soutien au développement économique de l’Isle. Je souhaite poursuivre le travail amorcé et rechercher des opportunités pour dynamiser et développer l’Isle. J’ai l’énergie et la volonté pour travailler à réaliser des projets innovants tout en gardant à l’esprit les particularités qui nous distinguent et font notre richesse », a-t-elle noté dans le communiqué de presse annonçant sa candidature.