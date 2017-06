Gilles Poulin célèbre ses 50 ans de prêtrise

Gilles Poulin, qui a commencé sa vie sacerdotale à l’église de La Malbaie, a fêté ses 50 ans de prêtrise dimanche en l’église de La Malbaie. Il a entre autres été touché par la présence des membres de sa famille, des paroissiens de Saint-Pascal et des gens de La Malbaie, qui se sont présentés en grand nombre pour le saluer et le féliciter.

Environ 200 personnes ont assisté à cette messe spéciale. Originaire de La Malbaie, Gilles Poulin a fait ses débuts à cet endroit et il est revenu de 1992 à 2001. Lorsqu’il s’est retiré, il pratiquait dans la région de Stoneheam-et-Tewkesbury. « Mes 50 ans que j’ai passé comme prêtre ont été heureux, a commenté Gilles Poulin, qui avait seulement demandé de dire la messe de 9h30. Je tiens à remercier les paroissiens. Votre confiance m’a grandement aidé. Je remercie aussi mes parents et mes éducateurs qui ont éveillé mon désir de devenir prêtre. Notre monde a besoin de l’évangile. Entrez chez Dieu c’est comme entré chez soi. L’esprit du Père et du Fils a été présent tout au long de mon ministère. »

Le diacre Louis Savard a organisé la célébration avec l’aide d’un comité et du Père Emerson. « Nous tenions à souligner tes 50 ans et par le fait même ton engagement communautaire et envers les jeunes, a soutenu M. Savard. Tu as su leur transmettre des paroles d’espérance. Gilles a accompagné des personnes dans le deuil. Nous te connaissons aussi pour tes homélies qui étaient parfois dérangeantes. »

Le Père Emerson a tenu pour sa part à témoigner du travail effectué par Gilles Poulin. « Il est un prêtre à l’image du bon pasteur. Il est un exemple de persévérance et de détermination. Son point fort est la communauté. Je le remercie au nom de toute la paroisse ».

Âgé de 73 ans, Gilles Poulin est toujours très actif. Il parcourt des milliers de kilomètres à vélo en plus d’être un amateur de pêche. La chorale a d’ailleurs interprété « Partons la mer est belle » pour lui faire plaisir.