Les Gauthier à l’Assemblée nationale

À l’occasion de la rentrée parlementaire, la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Caroline Simard, a rendu hommage à la famille Gauthier, de Saint-Irénée, pour son travail exceptionnel qui fait rayonner Charlevoix aux quatre coins du Québec.

Évoluant dans l’industrie de la production porcine depuis cinq générations, en plus de produire du boeuf, des céréales et du bois, la famille de Gisèle et de feu Roger Gauthier a reçu la reconnaissance de Famille agricole 2016, décerné par la Fondation famille terrienne, en marge du 92e Congrès général de l’Union des producteurs agricoles, en novembre dernier.

Sept de ses membres se sont rendus pour discuter avec la députée et assister à sa déclaration au Salon bleu le 8 février. Cette activité leur a permis de rencontrer le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Laurent Lessard.

« Je suis fière de rendre hommage à cette grande famille prospère et inspirante de chez nous. Impliquée dans sa communauté et générant d’importantes retombées économiques dans le secteur porcin depuis plus de 60 ans, elle est un véritable modèle pour les entreprises agricoles émergentes », a affirmé la députée.