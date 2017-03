Un gala de boxe à Baie-Saint-Paul le 27 mai

Tony Harvey et les membres du club Pro-Boxe de Clermont organisent un gala de boxe le 27 mai à l’aréna de Baie-Saint-Paul. Une dizaine de boxeurs de la région monteront sur le ring durant la soirée, dont les trois étoiles du club de Clermont, Tommy Harvey, Félix-Édouard Beaudin et Étienne Leblanc.

Cinq athlètes originaires de Charlevoix, mais qui s’entrainent à Québec présentement, viendront aussi défendre les couleurs de la région : Charles Cloutier, Alexandre Girard, Miguel Breton Yannick Bouchard, Jonathan Harvey et Anthony Girard. Les deux boxeuses de La Malbaie, Sarah Catin et Sarah Cécile, seront également du nombre des combattants.

Le très connu Sébastien « Boutch » Bouchard sera présent comme spectateur à l’événement. Les profits du gala serviront à acquérir un ring pour les jeunes boxeurs de la région. Le prix d’entrée sera de 20 $ par personne.

Championnat canadien

Deux jeunes boxeurs de Charlevoix étaient aux qualifications pour le Championnat canadien qui se déroulait durant la fin de semaine du 27 février à Montréal : Félix-Édouard Beaudin et Tommy Harvey. Malheureusement, aucun des deux boxeurs n’a pu performer à sa juste valeur. « Félix Édouard Beaudin n’a pas été capable de faire la pesée, mais à son âge, 17 ans, on change facilement de poids. Quand on s’est aperçu que la balance affichait 141 lb au lieu de 125 lb, il était trop tard pour le changer de catégorie. Il n’a donc pas pu combattre », explique Tony Harvey, l’entraineur de Félix. « Pour Tommy, il était aussi trop lourd de quelques lb. On lui a fait faire une séance de sauna pour lui faire perdre de l’eau. Il a fait le poids, mais il était trop déshydraté et il avait un virus en plus. Donc il était trop faible et n’a pas pu gagner », ajoute M. Harvey.