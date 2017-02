Gala Charlevoix reconnaît 2017 : des lauréats heureux…

Crédit photo : Claude Boulet

Onze lauréats ont reçu un honneur dans le cadre du Gala Charlevoix Reconnaît, tenu le 2 février à l’Hôtel Le Germain de Baie-Saint-Paul. Pour Philippe Chantal, du Casino de Charlevoix, le présentateur officiel de l’événement : « J’adresse mes plus sincères félicitations aux finalistes. Votre présence à ce gala traduit à elle seule l’ampleur de vos réalisations au cours de la dernière année. La qualité des candidatures et des produits est exceptionnelle avec un capital humain qui nous permet d’avancer. On se doit de s’unir et de se tenir les coudes serrés dans l’avenir ». Pour le président Julien Dufour, les choix déchirants ont été nombreux dans plusieurs catégories et encore davantage pour le prix « Charlevoix soutient » où une seule entreprise devait sortir gagnante. Pour vous, lecharlevoisien.com a recueilli les commentaires des gagnants.