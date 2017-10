Les gagnants du concours photo pour le nouvel hôpital

Quatre photographes de Charlevoix verront chacun une de leurs œuvres immortalisée dans le design intérieur du nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul.

Par Gilles Fiset

Le concours « Les paysages naturels et humanisés de Charlevoix » avait été lancé en février dernier à l’initiative de l’entreprise Pomerleau, qui a construit le nouvel hôpital.

Geneviève Laurin a gagné dans la catégorie La vallée du Gouffre, Donald Lavoie dans celle de L’herbier maritime du fleuve Saint-Laurent, Ariane Boivin dans La forêt du piedmont laurentien et Véronique Tanguay dans Les activités agricoles de la vallée et des hauts plateaux cultivables.

Leurs œuvres seront imprimées sur verre en dix exemplaires de très grand format et installées au-dessus des lits dans 40 chambres de l’hôpital.

Plus d’une centaine de photographies ont été soumises avant qu’une présélection d’une quarantaine d’œuvres soit présentée aux quatre membres du jury : Annie Breton, directrice générale du Musée de Charlevoix, Patricia Aubé, conservatrice-éducatrice au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, Amélie Savard, directrice artistique à la Galerie d’art Iris et Chantal Beaulieu, directrice à la Galerie d’art Beauchamp à Baie-Saint-Paul. « Ç’a été vraiment difficile de choisir parce qu’on a eu beaucoup de coups de cœur et qu’habituellement, on se fie à son instinct pour choisir une photo, explique Amélie Savard. Mais pour le concours, on avait des critères précis pour arriver à un choix le plus objectif possible ». Les critères de sélection étaient le respect du thème, le caractère exclusif et l’originalité, la clarté et la qualité de l’image ainsi que le respect des règlements.

Chaque lauréat reçoit un chèque-cadeau d’une valeur totale de 350 $ pour l’achat d’une œuvre d’art, dont 250 $ offerts par Pomerleau et la différence par chacune des trois galeries d’art suivantes : la Galerie d’art Au P’tit Bonheur (100$), la Galerie d’art Beauchamp (100 $) et la Galerie d’art Iris (200 $).

L’œuvre de Geneviève Laurin dans la catégorie La vallée du Gouffre. (Photo offerte) La photo d’Ariane Boivin pour la catégorie de La forêt du piedmont laurentien. (Photo offerte)