Les gagnants des bourses jeunes artistes Danielle Ouellet sont dévoilés

Le talent des jeunes artistes âgés entre 6 et 19 ans qui ont réalisé une œuvre pour la troisième édition des bourses Jeunes artistes Danielle Ouellet est indéniable. Neuf gagnants ont été choisis par le jury et trois mentions ont aussi été remises lors du dévoilement au Musée de Charlevoix hier.

Les jeunes ont créé sous le thème « Fantaisie végétale ». Dans la catégorie 6-10 ans, les œuvres de Félixe-Adrielle Côté, Olivier Dufresne et Charlotte Francoeur ont remporté les honneurs. Pour les jeunes âgés entre 11 et 15 ans, les bourses ont été remises à Rose Dufresne, Olivier Francoeur et Claude-David Gaudreault. Julianne Dufour, Arianne Ferland et Sarah Lavoie se sont pour leur part distinguées au sein de la catégorie 16 à 19 ans. Aussi les membres du jury ont remis une mention par catégorie. Les récipiendaires sont Béatrice Gauthier, Pierre-Alexandre Hudon et Lilou Saint-Pierre.

Dre Danielle Ouellet et le Dr Jean-Luc Dupuis sont les deux donateurs des bourses qui totalisent 2 100 $. « C’est un plaisir pour moi de soutenir le talent artistique et de motiver les jeunes à soumettre une œuvre, a commenté Danielle Ouellet. La création artistique aide les jeunes à avoir un meilleur dossier scolaire. »

Le sculpteur Jean-Michel Simard a agi comme porte-parole de cette 3e édition du concours et comme membre du jury. « J’ai trouvé cela difficile de choisir les œuvres puisque nous avons reçu des œuvres superbes réalisées par les enfants. Nous avons choisi celles qui parlent le plus. Nous avons aussi reçu de très beaux textes. C’est beau de voir que les jeunes ont osé montrer leurs œuvres aux gens. »

Une quarantaine d’œuvres ont été soumises par les jeunes artistes et évaluées par le jury, composé de Marie-Andrée Charlebois (enseignante désormais à la retraite), Dr Jean-Luc Dupuis, la directrice générale du Musée Annie Breton et Jean-Michel Simard. Les œuvres des récipiendaires ornent les murs du Musée de Charlevoix jusqu’au 26 juin.

Le concours des bourses jeunes artistes Danielle Ouellet devrait revenir l’an prochain.